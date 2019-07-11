В Харькове восстановили бюст маршала Жукова, который повалили националисты

Бюст выдающегося советского военачальника восстановили в прежнем виде. Никаких дефектов на нём не осталось.

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова, который в начале лета повалили националисты и установили на его месте флаг Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

Бюст выдающегося советского военачальника восстановили в прежнем виде, без дефектов. Проспекту же, на котором располагается памятник, в конце июня было решено вернуть имя маршала Жукова.

Ранее Лайф сообщал, что представители нескольких украинских националистических организаций повалили бюст Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент, таким образом якобы борясь за декоммунизацию Украины. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.