Сильнейший пожар произошёл на Северной ТЭЦ в Мытищах — видео Лайфа

Сильнейший пожар произошёл на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.
ТЭЦ полыхает в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Огонь виден из многих районов столицы. По словам очевидцев, высота пламени достигает 50 метров.
На место выехали сотрудники МЧС. Детали пожара уточняются.
Согласно данным на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27 (первоначальное название — Северная ТЭЦ) обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также Мытищ. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.
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