Сильнейший пожар произошёл на Северной ТЭЦ в Мытищах — видео Лайфа

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По данным источника Лайфа, горит станция высокого давления. Спасатели не могут подойти близко, определить площадь пожара пока нет возможности.

Сильнейший пожар произошёл на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

ТЭЦ полыхает в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Огонь виден из многих районов столицы. По словам очевидцев, высота пламени достигает 50 метров.

На место выехали сотрудники МЧС. Детали пожара уточняются.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/msk_today" target="_blank"><strong>ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК</strong></a></p>

Согласно данным на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27 (первоначальное название — Северная ТЭЦ) обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также Мытищ. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

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