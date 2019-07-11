Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Константина Антонца по подозрению в госизмене. Он будет находиться в СИЗО до 3 сентября. Об этом в суде сообщили ТАСС.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, — сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Агентство также уточняет, что ранее по этому же делу была арестована и жена Антонца — Антонина Зимина. Её задержали сотрудники ФСБ в Калининграде.