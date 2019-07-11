В Запорожье умерла девушка, которую на глазах у прохожих поджёг возлюбленный

Врачи около недели боролись за жизнь пострадавшей, однако повреждения были настолько серьёзными, что организм девушки не выдержал.

В клинической больнице Запорожской области после недели, проведённой в реанимации, скончалась 22-летняя девушка, которую поджёг её возлюбленный. Об этом сообщает портал "Акцент".

Состояние пострадавшей с момента поступления в медицинское учреждение расценивалось как стабильно тяжёлое — девушка получила ожоги 90% поверхности тела. Однако врачи надеялись на чудо — жительница Запорожья была молода, вела здоровый образ жизни.

Девушке успели сделать две операции по пересадке кожи. При этом, по сообщениям местных СМИ, сердце пострадавшей уже один раз останавливалось во время хирургического вмешательства, однако врачам удалось вернуть её к жизни.

Напомним, 28-летний мужчина на почве ревности облил бензином и поджёг свою возлюбленную на глазах у прохожих. В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство" УК Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.