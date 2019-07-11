У амурского депутата с заработком в три копейки нашли скрытые доходы

Парламентарий ранее рассказывал, что живёт за счёт доходов от дизайнерских консультаций.

Прокуратура обнаружила скрытые доходы у депутата Законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который ранее задекларировал доход в три копейки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре прошлого года парламентарий заработал более 92 тысяч рублей. Депутату внесено представление для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Сам Труш ранее рассказывал, что живёт за счёт доходов от дизайнерских консультаций.

— Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, — это то, что мне перепадёт как самозанятому, — приводит его слова портал Amur.Info.

По словам депутата, консультации в среднем приносят ему 30–40 тысяч рублей в месяц. Он также заверил, что живёт в квартире родителей и не имеет имущества.