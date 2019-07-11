Жители Канска переправляются через размытую дорогу в ковше экскаватора — видео

Из-за сильного ливня неделю назад река Кан вышла из берегов и подтопила местность.

На прошлой неделе в Красноярском крае прошли сильные дожди. Городу Канску досталось: ливни переполнили реки, одна из них — река Кан — вышла из берегов и подтопила местность. Особенно пострадали дороги — их так размыло, что люди не смогли сами через них перебраться.

Самым сообразительным оказался водитель экскаватора, который работал на дороге, ведущей в соседний посёлок. Он переправлял людей на нужный "берег" в ковше своей машины.

При этом власти не оценили импровизированную помощь работника, заявляя, что он нарушил технику безопасности. По их данным, дорога вовсе не была размыта, там проводилась дополнительная прокладка водоотводных труб.

— О проведении двухчасовых работ жители были предупреждены через громкую связь. Автобусы, доставляющие людей с работы, двигались по альтернативной дороге, — цитирует REGNUM вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Вице-премьер уточнил, что после паводка в Канске уже полностью отремонтировали разрушенные дороги. При этом глава Канска Андрей Береснев начал служебное расследование после публикации видео в Сети, сообщает телеграм-канал "Красноярск № 1".

Ранее Лайф писал, что на Лесосибирск Красноярского края обрушилась стихия — ветер с градом вывернул с корнем деревья и оставил город без света.