Путин получил записки от жителей Екатеринбурга во время общения на улице

Служба безопасности президента в таких случаях делает всё необходимое, не мешая общению главы государства с гражданами.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с горожанами на улице в Екатеринбурге получил несколько записок с просьбами. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, общение с гражданами во время региональных поездок — это обычная практика.

— Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия собираются люди и ждут его, причём иногда они стоят ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними, — отметил Песков.

По его словам, в такие моменты многие передают главе государства записки с просьбами, так было и в этот раз в Екатеринбурге.

Как сообщал Лайф, 9 июля в ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент РФ остановил кортеж, чтобы поговорить с жителями города.