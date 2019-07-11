В Кремле не знают о причине следственных действий в отношении замглавы ПФР

В Кремле не знают, что явилось причиной следственных действий в отношении замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Мы не знаем, что стало причиной, в чём обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива Администрации Президента, — заявил официальный представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать задержание Иванова по подозрению в получении взятки.

Песков отметил, что за комментариями в этой ситуации журналистам нужно обращаться в следственные органы.

При этом в пресс-службе ПФР Лайфу заявили, что фонд работает в штатном режиме и оказывает необходимое содействие следственным органам.