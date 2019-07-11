Двух россиян арестовали по делу о смертоносном салюте в Минске

Обвинение гражданам России пока не предъявлено, сообщил председатель СК Белоруссии Иван Носкевич.

Двое россиян арестованы в связи с ЧП во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

— Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено, — сказал он.

Напомним, что во время праздничного салюта несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения. По делу о её гибели были задержаны двое подозреваемых.