Ан-2 совершил жёсткую посадку на свекольном поле на Ставрополье

Пилот сразу после аварийного приземления скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.

В Ставропольском крае легкомоторный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. По данному факту следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку.

Инцидент произошёл на сельскохозяйственных полях около села Радуга в Новоалександровском округе. При орошении поля пилот Ан-2 не справился с управлением, в результате чего "кукурузник" накренился на одно крыло и приземлился на посевы свёклы. В результате аварии пилот остался жив и скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы установили, что Ан-2 не был зарегистрирован, а сам пилот не имел права на воздушные работы. Сейчас 55-летнего жителя Ставропольского края разыскивает полиция.