В Москве отец и сын умерли при загадочных обстоятельствах после дня рождения

Входная дверь была закрыта изнутри, в помещении было найдено несколько пустых бутылок из-под водки.

В квартире на бульваре Яна Райниса в Москве нашли тела 94-летнего и 61-летнего мужчин, отца и сына.

— Тело сына лежало на кровати, а останки отца нашли в туалетной комнате, на унитазе, — цитирует агентство "Москва" слова источника в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчины родились в один день, 24 июня. Они вместе отмечали дни рождения, кроме того, сын ухаживал за пожилым отцом. Именно в конце июня мужчины последний раз выходили на связь с родственниками.

Входная дверь в квартиру была заперта изнутри, в помещении было найдено несколько пустых бутылок из-под водки. Причину смерти мужчин установят с помощью экспертизы.

Ранее Лайф рассказывал, как в квартире в Москве почти полгода пролежало тело пенсионерки, пока его не нашёл внук.