В Балашихе 18-летний отец до смерти избил новорождённого сына

Жителя Балашихинского района задержали по подозрению в убийстве собственного двухмесячного сына. Об этом сообщается на официальном портале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По данным следствия, младенец поступил в местное отделение городской больницы с диагнозами "рвота" и "асфиксия". Несмотря на все старания врачей, спустя восемь дней ребёнок скончался. Согласно проведённой экспертизе, причиной смерти новорождённого мальчика стала черепно-мозговая травма.
Молодой отец отрицал свою причастность к смерти малыша, однако сотрудники правоохранительных органов смогли установить, что увечья ребёнку причинил именно он.
— Исключительно только при помощи усовершенствованных криминалистических методик и технико-криминалистических средств у следствия появилась информация о том, что ребёнку причинил смертельную травму отец, — говорится в сообщении следствия.
Молодому человеку были предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Что касается матери погибшего малыша, то 28-летней женщине также были предъявлены обвинения по факту неисполнения родительских обязанностей.
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