В Балашихе 18-летний отец до смерти избил новорождённого сына

Малыш скончался спустя неделю после госпитализации в результате черепно-мозговой травмы.

Жителя Балашихинского района задержали по подозрению в убийстве собственного двухмесячного сына. Об этом сообщается на официальном портале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, младенец поступил в местное отделение городской больницы с диагнозами "рвота" и "асфиксия". Несмотря на все старания врачей, спустя восемь дней ребёнок скончался. Согласно проведённой экспертизе, причиной смерти новорождённого мальчика стала черепно-мозговая травма.

Молодой отец отрицал свою причастность к смерти малыша, однако сотрудники правоохранительных органов смогли установить, что увечья ребёнку причинил именно он.

— Исключительно только при помощи усовершенствованных криминалистических методик и технико-криминалистических средств у следствия появилась информация о том, что ребёнку причинил смертельную травму отец, — говорится в сообщении следствия.

Молодому человеку были предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Что касается матери погибшего малыша, то 28-летней женщине также были предъявлены обвинения по факту неисполнения родительских обязанностей.