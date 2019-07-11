Несколько сотрудников Домодедовской таможни задержаны за крупные взятки

Среди фигурантов дела как минимум двое занимали высокие посты. Расследованием занимается Главное следственное управление СК по Москве.

Задержано несколько сотрудников таможенного поста в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки", всем им присвоен статус подозреваемых.

МК уточняет, что двое из задержанных занимали высокие посты. Это главный государственный таможенный инспектор Владимир Черница и замначальника таможенного поста Евгений Лапшин. По данным издания, часть фигурантов Басманный суд Москвы уже отправил под арест.