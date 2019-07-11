Опубликовано эпичное видео визита Зеленского в Чернобыль

Украинский президент также подписал указ, который снимает все запреты на посещение зоны отчуждения.

Опубликовано видео, на котором запечатлён визит украинского лидера Владимира Зеленского в Чернобыль. Кадры размещены на YouTube-канале "Зе!Президент".

На кадрах видно, что глава государства возложил цветы к Стене памяти мемориального комплекса "Героям Чернобыля", а затем прогулялся по самой зоне отчуждения.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, который снимает все запреты на посещение Чернобыля. Также, согласно документу, создаётся "зелёный коридор" для туристов. Глава государства отметил, что зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины".