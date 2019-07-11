В Польше ищут мальчика из России, загадочно пропавшего после смерти отца

В операции по поиску ребёнка задействовано несколько сотен полицейских, а также служебные собаки и вертолёт.

В Польше расследуют загадочное исчезновение пятилетнего российского мальчика. Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

По данным местной полиции, маленького Давида из города Гродзиск-Мазовецкий 10 июля забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Около 21:00 тело 32-летнего мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде. Правоохранители предполагают, что он попал под поезд. Местонахождение ребёнка неизвестно.

В трёх километрах от места происшествия был найден автомобиль Skoda Fabia, принадлежавший отцу мальчика. В операции по поиску ребёнка задействовано несколько сотен полицейских, а также служебные собаки и вертолёт. По данным РИА "Новости", ребёнок является гражданином России.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Урале нашли трёх пропавших подростков спустя пять дней после исчезновения.