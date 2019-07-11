Огонь с ТЭЦ в Мытищах перекинулся на общежитие

Лайф публикует фотографии, сделанные внутри. На них видны горящие постели и огонь за окном.

В подмосковных Мытищах пламя от пожара на территории газовой станции высокого давления ТЭЦ-27 перекинулось на здание расположенного неподалёку общежития.

— Просто хлопок, потом резко, просто как свет какой-то, потухло, и резко потом опять хлопок, и всё — взрыв произошёл. Сначала маленький был, а потом резкий, — рассказали Лайфу о пожаре проживающие в здании женщины.

По их словам, они выбежали из общежития, не взяв с собой никаких вещей.

Как уточнил замминистра МЧС Илья Денисов, от пламени пострадала мансардная кровля здания. Он подчеркнул, что в ближайшее время огонь будет полностью ликвидирован.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвуют вертолёты и пожарные поезда. В результате пожара пострадало 11 человек.