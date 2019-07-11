Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах возросло до 11

Количество пострадавших при пожаре на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах возросло до 11 человек. Об этом журналистам сообщил замминистра МЧС РФ Илья Денисов.

Все пострадавшие получили отравление угарным газом, при этом медпомощь им оказали на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В тушении огня принимали участие и авиация, и пожарный поезд.

Лайф публикует кадры пожара на ТЭЦ в Мытищах, снятые с дрона