Погода не порадует москвичей теплом на выходных

Сильных порывов ветра не ожидается, поэтому погода будет более комфортной, даже несмотря на прохладу.

В выходные погода в Москве будет более комфортной, однако значительного потепления ожидать не стоит. Об этом Лайфу рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— Погода в субботу ещё облачная, с прояснениями. Мы ожидаем, что если и пойдёт [дождь], то 2−3 капли в дневные часы субботы и воскресенья. Температура остаётся довольно низкой для июля, — рассказала Позднякова.

Температура ещё будет отставать от климатической нормы на три градуса. Так, в ночные часы в Москве будет не выше +12 градусов, по области возможно понижение температуры до +7 градусов. Днём в Москве — около +20 °С и от +18 до +20 °С — в Подмосковье.

— А вот улучшение погоды ожидается с началом следующей недели, то есть ко вторнику температура уже в ночные часы будет порядка +10...+15 °С и дневная — +19...+24 °С, — добавила метеоролог.