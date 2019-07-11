Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву

Мощи русских православных святых Петра и Февронии будут доставлены в столицу в храм Христа Спасителя для поклонения. Об этом сообщается на официальном сайте Патриарха Московского и всея Руси.

Останки покровителей брака привезут из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома в воскресенье, 14 июля. На этот день запланирована торжественная встреча святыни и праздничный молебен. Службу, которая начнётся в 15:00, возглавит патриарх Кирилл. Мероприятие смогут посетить все желающие.

В Москве мощи будут находиться с 14 по 21 июля. Доступ паломников к святыне будет открыт с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Муромские святые стали символом супружеской любви. Как гласит древнерусская летопись, мудрая Феврония спасла князя Петра от страшной болезни, после чего они поженились. В супружеской жизни пара придерживалась идеалов христианских добродетелей: кротости, смирения, любви и верности. Когда Пётр и Феврония состарились, то приняли монашеский постриг, выбрав себе имена Давид и Ефросиния. Скончались они в один день и час — 25 июня по старому календарю (или 8 июля по новому стилю).