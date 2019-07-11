В Мурманске тело новорождённой девочки обнаружили в мусоропроводе

Ребёнка, завёрнутого во фрагмент ткани, нашёл дворник. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманске следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорождённого ребёнка в баке мусоропровода.

По информации СК, накануне вечером местный дворник увидел в баке с мусором на улице Капитана Орликовой странно завёрнутый кусок ткани. Внутри он нашёл тело новорождённой девочки.

Следователи оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась мать малышки — местная жительница 1986 года рождения. В её квартире криминалисты нашли предметы и следы, указывающие на то, что женщина недавно родила.

Экспертиза показала, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью подозреваемой. Предварительная причина смерти ребёнка — утопление в воде.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Ранее сообщалось, что под Ярославлем опекуны привязали пятилетнего мальчика к столбу.