Глава МЧС доложил Медведеву о пожаре на ТЭЦ, где уже пострадало 12 человек

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о пожаре на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в Мытищах.
— Факельное горение ликвидировано, риска для энергообеспечения нет, — цитирует РИА "Новости" слова министра на заседании правительства.
По последним данным, в результате возгорания пострадало 12 человек.
Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвуют вертолёты и пожарные поезда. Пожар локализован на 800 квадратных метрах. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона.
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