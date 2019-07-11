Глава МЧС доложил Медведеву о пожаре на ТЭЦ, где уже пострадало 12 человек

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Фото © ТАСС / Елена Аксёнова 

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о пожаре на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в Мытищах.

Факельное горение ликвидировано, риска для энергообеспечения нет, — цитирует РИА "Новости" слова министра на заседании правительства.

По последним данным, в результате возгорания пострадало 12 человек.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвуют вертолёты и пожарные поезда. Пожар локализован на 800 квадратных метрах. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона.

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