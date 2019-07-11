Названа причина пожара на ТЭЦ в Мытищах

Возгорание рядом с ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах произошло в результате прорыва газопровода. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МЧС Илья Денисов.

— К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате прорыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров, — заявил Денисов.

Он подчеркнул, что точные причины аварии на газопроводе и пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, в результате возгорания пострадало 12 человек. Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона.