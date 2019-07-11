МИД Латвии выразил протест Москве из-за салюта в честь освобождения Риги

Накануне с таким же заявлением выступило эстонское внешнеполитическое ведомство.

МИД Латвии считает неприемлемым и недружественным шагом планирующийся в Москве праздничный салют в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками. Об этом латвийская сторона сообщила временному поверенному в делах России Вадиму Васильеву.

— Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45-ю годами позже, ибо ввод Красной армии означал восстановление советской оккупации, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

10 июля с таким же протестом выступил МИД Эстонии.

Напомним, Министерство обороны России в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. В этом году уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска.