В ОП РФ заявили, что в регионах растёт число желающих стать губернаторами

Эксперты отмечают: если в кампании, которая проходила 4–5 лет назад, участвовало 109 человек, то в этот раз речь идёт о 162.

Итоги этапа выдвижения кандидатов в губернаторы регионов показывают, что растёт политическая активность и конкуренция непарламентских партий. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

— Мы видим рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, от них выдвинуто 62 человека. Всего участвует 31 партия, и это достаточно серьёзный результат. Кроме того, заметна тенденция к увеличению числа самовыдвиженцев — многие кандидаты пошли на выборы таким путём, — отметил Григорьев.

Кроме того, выросло число участников избирательной кампании в регионах, где пройдут выборы губернаторов. Если в кампании, которая проходила 4–5 лет назад, участвовало 109 человек, то в этот раз речь идёт о 162.

— Также, если провести сравнение с выборами, прошедшими в 2018 году, мы увидим, что среднее число кандидатов составляло восемь человек на место, тогда как в 2019 году — уже 10, — подытожил Григорьев.

Эксперты отмечают, что избирательная кампания идёт в штатном порядке и серьёзных нарушений не было зафиксировано. Член ОП РФ добавил, что сейчас одна из главных задач — подготовить наблюдателей, которые и будут следить за ходом выборов в единый день голосования

— Будем стараться привлекать уже обученных наблюдателей, имеющих опыт участия в выборах, но также готовим и новых, — подытожил он.

В единый день голосования 8 сентября пройдёт более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе и довыборы в Госдуму как минимум по четырём одномандатным округам.