В зоне отчуждения Чернобыля задержали сталкеров из России и Британии

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Фото © Facebook / Поліція Київської області

Данные о нарушителях были переданы в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали трёх сталкеров — россиянина и двух граждан Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Украины.

Гражданина России задержали в районе села Терехи, британцев — в посёлке Припять. По данным полиции, трое мужчин незаконно проникли в зону для экстремального туризма. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Туристам грозит штраф. Информация о нарушителях также была передана в СБУ и Госпогранслужбу Украины.

Ранее Лайф писал о сталкерах, собиравших в зоне отчуждения Чернобыля чернику на продажу.

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