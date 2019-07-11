В зоне отчуждения Чернобыля задержали сталкеров из России и Британии

Данные о нарушителях были переданы в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали трёх сталкеров — россиянина и двух граждан Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Украины.

Гражданина России задержали в районе села Терехи, британцев — в посёлке Припять. По данным полиции, трое мужчин незаконно проникли в зону для экстремального туризма. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Туристам грозит штраф. Информация о нарушителях также была передана в СБУ и Госпогранслужбу Украины.

Ранее Лайф писал о сталкерах, собиравших в зоне отчуждения Чернобыля чернику на продажу.