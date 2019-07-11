Производителя кофе оштрафовали за загрязнение почвы в Подмосковье

Компания допустила разлив мазута на площади 466 квадратных метров и нанесла ущерб почве на 120 тысяч рублей.

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало на 170 тысяч рублей производителя растворимого кофе в Рузском округе за разлив опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о компании "Московская кофейня на паях".

— В ходе проверки выяснилось, что на участке находились две ёмкости с нефтепродуктами. Работники компании срезали одну из них, а во второй была нарушена герметизация, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минприроды, в результате этого произошёл разлив мазута на площади 466 "квадратов". Во время лабораторного анализа проб грунта стало известно, что отходы относятся к III классу опасности для окружающей среды. Ущерб почвам составил более 120 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что ранее эта компания была оштрафована за то, что "сваливала на открытом грунте отходы собственного производства".