Систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму протестируют трижды

Сегодня новые технологии опробуют студенты, через пару недель – профессионалы в сфере IT, а в августе наблюдатели и сами кандидаты смогут убедиться, что все работает.

Систему дистанционного электронного голосования, которая впоследствии будет применяться на выборах депутатов в Мосгордуму, начали тестировать в столице. На первом этапе участие принимают студенты — с помощью данной системы они выберут лучшего председателя студенческого совета Москвы. А в августе тестирование системы электронного голосования проведут сами кандидаты в депутаты Мосгордумы.

— У нас предусмотрено три глобальных теста этой системы, — заявил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. — Первый проходит сегодня. Второй начинается на следующей неделе — 15 числа. Мы приглашаем к тестированию профессионалов от IT.

Он добавил, что попытаться найти слабые места в системе электронного голосования может любой желающий, в том числе и студенты.

— Параллельно мы еще с 15 июля выложим некую оферту для профессиональных программистов-айтишников, если кто-то захочет проверить нас на безопасность. Мы написали некое короткое техзадание. Если хотите проверить нас на DDOS, то, пожалуйста, — указал он.

Напомним, что выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех округах. Их выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".