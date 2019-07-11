Пассажирский Boeing экстренно сел в Будапеште из-за повреждённого шасси

На борту был 151 турист. Никто из пассажиров рейса и членов экипажа не пострадал.

В международном аэропорту Будапешта совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Самолёт с 151 туристом на борту, следовавший из Будапешта на египетский курорт Хургада, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт венгерской столицы, — сообщила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.

По предварительным данным, при взлёте была повреждена покрышка одного из колёс шасси. Заметив это, пилот запросил разрешение на возвращение в Будапешт. Никто из пассажиров рейса и членов экипажа не пострадал.