Пассажирский Boeing экстренно сел в Будапеште из-за повреждённого шасси

338

Фото © Wikipedia

На борту был 151 турист. Никто из пассажиров рейса и членов экипажа не пострадал.

В международном аэропорту Будапешта совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Самолёт с 151 туристом на борту, следовавший из Будапешта на египетский курорт Хургада, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт венгерской столицы, — сообщила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.

По предварительным данным, при взлёте была повреждена покрышка одного из колёс шасси. Заметив это, пилот запросил разрешение на возвращение в Будапешт. Никто из пассажиров рейса и членов экипажа не пострадал.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×