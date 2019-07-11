Факельное горение на ТЭЦ в Мытищах ликвидировано

Факельное горение на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах ликвидировано. Спасателям потребовалось около полутора часов на тушение возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На место ЧП прибыла мобильная лаборатория Роспотребнадзора. Они замерят ПДК уровня вредных веществ после крупного пожара.

В ГУ МЧС России по Московской области также сообщили, что жертвой пожара стал один человек, ещё 13 пострадали. Лайф опубликовал кадры возгорания, снятые с дрона. Возгорание произошло в результате прорыва газопровода.