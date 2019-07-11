Совфед предлагает ограничить Нино Катамадзе въезд в Россию

Алексей Пушков надеется, что инициатива будет иметь соответствующее юридическое оформление.

Совет Федерации в ближайшее время внесёт в Министерство иностранных дел России предложение об ограничении въезда в РФ грузинской певице Нино Катамадзе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Мы сейчас работаем с МИД РФ, сейчас будем входить с соответствующим предложением, — сказал председатель временной Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Сенатор выразил надежду, что предложение будет иметь соответствующее юридическое оформление.

Как ранее писал Лайф, в конце июня грузинская певица Нино Катамадзе сообщила, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала антироссийские акции протеста, которые проходят в Тбилиси с 20 июня. В Кремле заявили, что готовы разъяснить исполнительнице политические аспекты обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Музыкант Юрий Лоза заявил, что Россия сможет "импортозаместить" Катамадзе.