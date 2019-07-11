Около 20 тысяч россиян могут находиться в зоне разрушительного урагана в Греции

К настоящему моменту в местные больницы за помощью обратилось порядка 150 человек.

На греческом полуострове Халкидики, на который обрушился ураган, может находиться около 20 тысяч туристов из России. Об этом сообщает АТОР.

Жертвами стихии стали двое россиян — 39-летний отец и его годовалый сын. Они отдыхали в одном из отелей курортного посёлка Неа Потидея на полуострове Кассандра. Россияне оказались в эпицентре урагана, порывы ветра там достигали 100 километров в час.

В этом прибрежном районе, а также соседнем — Ситония — совокупно может находиться около 20 тысяч путешественников из России. Однако, по заверениям турфирм, им ничего не угрожает — в отелях нет как разрушений, так и проблем с питьевой водой и питанием.

Всего, по данным местных СМИ, в медицинские учреждения за помощью обратилось около 150 человек.

На данный момент в регионе ведутся восстановительные работы. В частности, специалисты настраивают подачу электричества после того, как упавшие деревья оборвали линии электропередачи.

Напомним, шторм обрушился на север Греции в ночь с 10 на 11 июля. На территории Халкидики прошли проливные дожди и град, были повреждены здания и линии коммуникаций. В Сети появилось видео удара стихии.