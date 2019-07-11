Около 20 тысяч россиян могут находиться в зоне разрушительного урагана в Греции

На греческом полуострове Халкидики, на который обрушился ураган, может находиться около 20 тысяч туристов из России. Об этом сообщает АТОР.
Жертвами стихии стали двое россиян — 39-летний отец и его годовалый сын. Они отдыхали в одном из отелей курортного посёлка Неа Потидея на полуострове Кассандра. Россияне оказались в эпицентре урагана, порывы ветра там достигали 100 километров в час.
В этом прибрежном районе, а также соседнем — Ситония — совокупно может находиться около 20 тысяч путешественников из России. Однако, по заверениям турфирм, им ничего не угрожает — в отелях нет как разрушений, так и проблем с питьевой водой и питанием.
Всего, по данным местных СМИ, в медицинские учреждения за помощью обратилось около 150 человек.
На данный момент в регионе ведутся восстановительные работы. В частности, специалисты настраивают подачу электричества после того, как упавшие деревья оборвали линии электропередачи.
Напомним, шторм обрушился на север Греции в ночь с 10 на 11 июля. На территории Халкидики прошли проливные дожди и град, были повреждены здания и линии коммуникаций. В Сети появилось видео удара стихии.
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