В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией полного эмбарго

Речь идёт о деньгах, которые зарабатывают на туристах, экспорте вина, сельскохозяйственной продукции и минеральной воды.

В случае введения Москвой полного эмбарго в отношении Тбилиси ущерб грузинской стороны достиг бы порядка 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

— Если бы было введено эмбарго, чего не произошло, к счастью, общая потеря составила бы четыре миллиарда лари (около $1,5 миллиарда. — Прим. Лайфа), — рассказала министр.

По словам Турнавы, речь идёт о 750 миллионах долларов от туристов, которые Грузия планировала получить до конца года, а также о доходах с экспорта вина, сельскохозяйственной продукции, минеральной воды. Кроме того, в 2018 году в Грузию было переведено 600 миллионов долларов — приблизительно такая же сумма ожидалась и в нынешнем году.

Министр подчеркнула, что нехватка туристов действительно ощущается в Аджарии — люди отменили много броней гостиниц.

— Мы бы хотели, чтобы наши курорты были более загружены, — заявила Турнава, отметив, что влияние на это оказывают безответственные заявления и агрессивная риторика со стороны отдельных лиц в Грузии.

Ранее Натия Турнава рассказала о желании Тбилиси сохранить торговлю с Москвой.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.