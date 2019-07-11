СК завёл уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошёл выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории одной из организаций. Ущерб от пожара оценён в 150 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса.

Напомним, 11 июля на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл сильнейший пожар. В тушении возгорания участвовали вертолёты и пожарные поезда. Лайф опубликовал кадры пожара, снятые с дрона. Возгорание произошло в результате прорыва газопровода. Погиб один человек, ещё 13 пострадали.