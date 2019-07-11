Меркель прокомментировала состояние здоровья: Осознаю ответственность

17 июля 2019 года Меркель исполнится 65 лет. В должности канцлера она пребывает с 2005 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ответственно относится к своему здоровью. Таким образом она прокомментировала три приступа сильной дрожи, случившиеся с ней за последние три недели. Об этом сообщает Reuters.

— Я осознаю ответственность моей должности и веду себя надлежащим образом в вопросах здоровья, — заявила Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Также канцлер добавила, что в её интересах оставаться здоровой.

Первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием, но спустя несколько дней её охватил второй приступ — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. При этом причины недомогания канцлера остались невыясненными.