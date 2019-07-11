Международный экипаж установил новый рекорд скорости облёта Земли

The Qatar Executive #G650ER touches down after doing @One_More_Orbit mission around the globe.#QEwithOMO #OMO #OneMoreOrbit pic.twitter.com/618nninO9E— Qatar Airways (@qatarairways) 11 июля 2019 г.
Международный экипаж установил новый мировой рекорд по скорости облёта Земли на самолёте с пересечением Северного и Южного полюсов. Об этом сообщили в "Твиттере" организаторы полёта One More Orbit.
На то, чтобы облететь планету, экипажу Gulfstream G650ER потребовалось около 47 часов. Точное время пока официально не объявлено.
Прошлый рекорд был установлен в 2008 году. Участники One More Orbit ставили перед собой задачу преодолеть общую дистанцию в 40,2 тысячи километров примерно за 48 часов.
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