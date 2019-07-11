Через 30 лет Москва по климату сравняется с Детройтом, а Самара — с Бухарестом

Из российских городов в исследование также были включены Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

К 2050 году климат в Москве станет более мягким, умеренно континентальным и будет похож на нынешний климат Детройта. Об этом свидетельствуют данные исследования лаборатории The Crowther Lab.

Максимальная температура самого тёплого месяца года в столице может увеличиться на 5,5 градуса. Кроме столицы эксперты составили прогнозы по другим российским городам. Так, через 30 лет Санкт-Петербургу предрекают климат Софии и повышение температуры на 6,1 градуса. Самара "превратится" в Бухарест, а Ростов-на-Дону — в Скопье.

Также стоит отметить, что температурные условия в Киеве в 2050 году будут похожи на те, которые соответствуют нынешней Канберре.

Ранее Лайф писал о риске исчезновения шоколада из-за изменений климата.