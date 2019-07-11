Сотрудников Домодедовской таможни задержали, заманив "на праздник"

За таможенниками велась слежка, их действия записывались на камеру, а телефоны прослушивались.

Спецоперация по задержанию нескольких сотрудников таможенной службы аэропорта Домодедово прошла в рамках праздника, который якобы был специально для них организован. О таких подробностях задержания сообщает Пятый канал.

При этом вместо так называемого мероприятия на место приехали силовики. Сообщается, что за таможенниками велась слежка, их действия записывались на камеру, а телефоны прослушивались.

Ранее сообщалось, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", всем им присвоен статус подозреваемых.