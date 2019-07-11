Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций, введённых в 2018 году в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды. Об этом сообщает "Европейская правда".

— Суд вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артёма Пшонки и Андрея Клюева, — говорится в сообщении суда.

Решение касается ограничений, которые ЕС продлевал в течение 2016–2018 годов. При этом санкции в отношении 12 бывших украинских чиновников, которые были продлены в марте 2019 года, остаются в силе.