Опубликовано видео допроса мужчины, пытавшегося продать девочку в рабство

Потерпевшую до передачи родителям поместили в лечебное учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

МВД России показало видео задержания жителя Челябинской области, подозреваемого в торговле людьми. Сам мужчина утверждает, что был в сговоре с несовершеннолетней девушкой — вместе они якобы пытались обмануть покупателя на 500 тысяч рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, через закрытые группы в социальных сетях мужчина находил состоятельных клиентов как в РФ, так и за её пределами для продажи им молодых, в том числе несовершеннолетних, девушек, с целью их "сексуальной эксплуатации".

Подозреваемый был задержан в Москве при попытке продажи за 500 тысяч рублей 16-летней девушки. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о торговле людьми.