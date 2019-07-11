Соседи рассказали о родителях погибшего в Балашихе младенца

По их словам, из квартиры, где проживал малыш, постоянно доносились крики и громкая музыка.

Соседи 18-летнего отца, который подозревается в убийстве годовалого сына, разделились во мнении: одни считают, что родители малыша были вполне адекватными людьми, другие считают иначе. Об этом сообщает телеканал "360".

— Для нас это шок. Они молодые, адекватные, обеспеченные, никогда не замечалась выпивка за ними. Всё время были вдвоем, радовались ребёнку, — рассказала консьержка, добавив, что, когда к малышу приехала бригада скорой помощи, родители выглядели очень взволнованными.

Одна из соседок, в свою очередь, также отметила, что 18-летний юноша очень радовался первенцу.

Однако другая жительница многоквартирного дома, напротив, вспомнила, как молодой отец кричал на младенца. Она дала совершенно другую характеристику супружеской паре.

— У них пара какая-то странная. Я ещё думала, что же он так ругается? Это же ребёнок — он же ничего не понимает, — заявила собеседница издания.

Кроме того, женщина отметила, что кроме криков слышала громкую музыку, исходившую из квартиры супругов после того, как годовалого мальчика увезли в больницу.

Напомним, что младенец поступил в местную больницу около недели назад, однако скончался из-за черепно-мозговой травмы. Сотрудники полиции установили, что увечья ребёнку причинил 18-летний отец, который вину отрицает. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.