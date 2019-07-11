Соседи рассказали о родителях погибшего в Балашихе младенца

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Фото © Pixabay

По их словам, из квартиры, где проживал малыш, постоянно доносились крики и громкая музыка.

Соседи 18-летнего отца, который подозревается в убийстве годовалого сына, разделились во мнении: одни считают, что родители малыша были вполне адекватными людьми, другие считают иначе. Об этом сообщает телеканал "360".

Для нас это шок. Они молодые, адекватные, обеспеченные, никогда не замечалась выпивка за ними. Всё время были вдвоем, радовались ребёнку, — рассказала консьержка, добавив, что, когда к малышу приехала бригада скорой помощи, родители выглядели очень взволнованными.

Одна из соседок, в свою очередь, также отметила, что 18-летний юноша очень радовался первенцу.

Однако другая жительница многоквартирного дома, напротив, вспомнила, как молодой отец кричал на младенца. Она дала совершенно другую характеристику супружеской паре.

У них пара какая-то странная. Я ещё думала, что же он так ругается? Это же ребёнок — он же ничего не понимает, — заявила собеседница издания.

Кроме того, женщина отметила, что кроме криков слышала громкую музыку, исходившую из квартиры супругов после того, как годовалого мальчика увезли в больницу.

Напомним, что младенец поступил в местную больницу около недели назад, однако скончался из-за черепно-мозговой травмы. Сотрудники полиции установили, что увечья ребёнку причинил 18-летний отец, который вину отрицает. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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