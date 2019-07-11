В Индонезии россиянина отправили в тюрьму за контрабанду орангутана

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Фото © Flickr / Pipers Creek

Этот вид животных считается вымирающим. На планете осталось лишь 100 тысяч особей.

Индонезийские власти приговорили россиянина к году тюрьмы за незаконную попытку вывезти из страны орангутана. Об этом сообщает Jakarta Post.

Также злоумышленник должен будет выплатить штраф в размере 700 долларов, который можно заменить на дополнительные два месяца тюрьмы. По данным издания, после оглашения приговора неудачливый "похититель" расплакался.

Ранее Лайф сообщал о том, что мужчину задержали на Бали в аэропорту. В его чемодане был найден двухлетний орангутан. Международный союз охраны природы считает орангутанов вымирающим видом. В мире осталось всего лишь 100 тысяч особей этих животных.

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