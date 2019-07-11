Челябинец из-за машины угрожал ударить младенца головой об асфальт

Возможной причиной неадекватного поведения мужчины является конфликт с супругой.

Житель Челябинска угрожал избить своего малолетнего сына, если ему не предоставят автомобиль. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

— В момент инцидента мужчина был в состоянии опьянения. Сейчас он находится в отделе полиции "Металлургический" города Челябинска, — говорится в заявлении пресс-службы.

Челябинец, требуя автомобиль, держал ребёнка на руках и угрожал ударить его головой об асфальт. Правоохранителям помог один из местных жителей, отдав ключи от своей машины злоумышленнику. Во время передачи дебошир и был задержан. Предполагается, что причиной инцидента мог стать конфликт мужчины с супругой.