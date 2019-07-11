Рада снова отказалась отправить Климкина в отставку

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Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Проект постановления об увольнении Климкина поддержало 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. Владимир Зеленский попросил Верховную раду проголосовать за соответствующее решение. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение. Однако Верховная рада отказалась принимать такое решение. В связи с этим Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина.

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