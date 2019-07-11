Мошенницы оставили без отдыха 70 уральских детей и родителей, украв 850 тысяч

За детскую путёвку злоумышленники просили 9300 рублей, а взрослую — 15 тысяч рублей.

Мошенницы из Екатеринбурга с апреля этого года занимались сбором денег на трёхнедельный "тур" в детский лагерь "Start Энерджи" в Геленджике. За детскую путёвку они просили 9,3 тысячи рублей, за взрослую — 15 тысяч. За несколько месяцев двум женщинам, которые представлялись работниками профсоюза медиков, удалось собрать с доверчивых екатеринбуржцев около 850 тысяч рублей.

Однако, по словам одной из потерпевших, после того, как родители подписали договор, сдали все необходимые документы и справки, одна из организаторов поездки внезапно заявила, что в лагере вспышка менингита и тур лучше отменить.

Как стало известно Лайфу, неравнодушные родители позвонили в "Start Энерджи" и выяснили, что инфекции нет, а о группе из 70 человек из Екатеринбурга сотрудники лагеря слышат впервые. Позже пострадавшие связались с индивидуальным предпринимателем, с которым был заключён договор, но и он не был в курсе данного тура, даже подпись в документах стояла не его.

— Они купили путёвки не у нас и даже у той фирмы, с которой мы не работаем. Цена путёвки была указана неверная, и подписано непонятно кем. В среднем путёвка стоит от 35 до 45 тысяч. Они скинули нам договор, это был явный подлог, — сказал представитель лагеря "Star Энерджи".

По словам собеседницы Лайфа, в момент заключения договоров организатор поездки Анна С. не казалась подозрительной. Не смутило родителей и то, что другой организатор, которая представилась Ольгой Витальевной, общалась только посредством мессенджеров и её никто никогда не видел.

— Сейчас, когда анализируешь всё это, понимаешь, что тебя развели, как будто тебе 15 лет. Тогда всё казалось реальным. В этой всей махинации участвовали её [Анны] соседи, подружки, у неё самой четверо детей, — рассказала пострадавшая.

При этом организатор, которую родители обвиняют в мошенничестве, заявила, что её тоже обманули. Женщина, собиравшая с екатеринбуржцев деньги, пожаловалась, что сама доверилась "Ольге Витальевне".

— Меня точно так же обманули. Знакомы с ней [Ольгой Витальевной] давно, она предложила мне путёвки. Так как мы ранее ездили с ребёнком, то у меня не возникло сомнений. В результате я оказалась обманутой и ещё подставленной, — рассказала Анна С.

При этом одна из родительниц отметила, что Анна С. в момент подписания договора и передачи документов несколько раз представлялась Ольгой Витальевной.