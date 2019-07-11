Андрей Разин отметил, что состояние музыканта оценивается как удовлетворительное.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что певца Юрия Шатунова ждёт ещё одна операция, сообщают "Дни.ру". По словам Разина, состояние артиста оценивается как удовлетворительное.

— Отёк спадает, и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевание спровоцировало воспаление канала, — написал продюсер в своём посте в "Инстаграме".

Разин поблагодарил российских медиков за помощь Шатунову и поклонников певца за поддержку.

Напомним, в начале июля Юрий Шатунов из-за воспаления гайморовой пазухи перенёс экстренную операцию в одной из клиник Москвы. Перед госпитализацией артист провёл четыре концерта на обезболивающих и антибиотиках.