Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что певца Юрия Шатунова ждёт ещё одна операция, сообщают "Дни.ру". По словам Разина, состояние артиста оценивается как удовлетворительное.
— Отёк спадает, и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевание спровоцировало воспаление канала, — написал продюсер в своём посте в "Инстаграме".
Разин поблагодарил российских медиков за помощь Шатунову и поклонников певца за поддержку.
Напомним, в начале июля Юрий Шатунов из-за воспаления гайморовой пазухи перенёс экстренную операцию в одной из клиник Москвы. Перед госпитализацией артист провёл четыре концерта на обезболивающих и антибиотиках.
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