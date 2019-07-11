В Перми горит центральный рынок, огонь перекинулся на мечеть

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По предварительной информации, огонь охватил здание кафе и перекинулся на мечеть.

В Перми загорелся Центральный колхозный рынок (ЦКР). По фотографиям очевидцев в соцсетях видно, что огонь охватил крыши двух зданий, огромные клубы чёрного дыма поднимаются в воздух. Очевидцы сообщают, что горят кафе и мечеть.

Как сообщается на сайте регионального МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 17:48 (15:48 мск). На место оперативно прибыли пожарные, полиция, скорая помощь и работники электросетей. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее сегодня Лайф публиковал видео с первых секунд пожара на ТЭЦ в Мытищах.

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