Кусок скалы раздавил автобус с туристами в Китае

Трагедия произошла в 14:00 по местному времени, автобус направлялся в город Чэнду.

В результате ДТП в китайской провинции Сычуань погибло не менее восьми человек, пострадало 16. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

#UPDATE: death toll rose to 8 with 16 others injured after a tourist bus got hit by a boulder in SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/azmWb97Tw4 — People's Daily, China (@PDChina) 11 июля 2019 г.

На автобус, в котором находились 28 туристов и два водителя, упал кусок скалы во время проезда по горному участку. Происшествие произошло в Нгава-Тибетском автономном округе, на юго-западе страны, около 14:00 по местному времени.

Автобус направлялся в город Чэнду из уезда Сунгчу. Полиция начала расследование инцидента.