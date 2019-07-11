Кусок скалы раздавил автобус с туристами в Китае

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Трагедия произошла в 14:00 по местному времени, автобус направлялся в город Чэнду.

В результате ДТП в китайской провинции Сычуань погибло не менее восьми человек, пострадало 16. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

На автобус, в котором находились 28 туристов и два водителя, упал кусок скалы во время проезда по горному участку. Происшествие произошло в Нгава-Тибетском автономном округе, на юго-западе страны, около 14:00 по местному времени.

Автобус направлялся в город Чэнду из уезда Сунгчу. Полиция начала расследование инцидента.

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