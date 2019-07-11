Роскомнадзор обязал удалить из MDK непристойную картинку с госсимволами РФ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ обязал удалить из сообщества MDK комментарий, который содержит непристойное изображение на фоне российского флага и надписи "Конституция РФ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

— Мы направили требование социальной сети "ВКонтакте" об удалении данного изображения, которое оскорбляет государственные символы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора позднее комментарий был удалён.

— Изображение удалено по требованию Роскомнадзора, — сообщили в пресс-службе соцсети.

Напомним, применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин пояснил, что этот документ изначально был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном. Также глава государства пообещал поручить надзорным органам следить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этим законом.