Житель Урала на глазах у сына убил жену, которая подала на развод

В мае женщина решила начать новую жизнь, так как ей надоело тянуть на себе пьющего и неработающего мужа.

Житель Челябинской области Тимур убил свою супругу Оксану на глазах у сына. Пара находилась в процессе развода — женщина больше не хотела терпеть домашний террор.

Как рассказала Лайфу мама убитой Рамзия, подозреваемый подкараулил Оксану в подъезде и напал с ножом. Мать троих детей умерла до приезда врачей.

— Удар был нанесён в аорту. Она просто истекла кровью моментально. Но скорая ехала долго, действительно. Около двух часов. Я не была там. Я, когда узнала обо всём, была в дороге, ехала как раз туда. Но очевидцы так говорят, — пояснила она.

По словам женщины, некоторое время назад её дочь решила развестись с супругом, который пил и нигде не работал. Мужа Оксана терпела десять лет.

— Разве может такой клещ просто так уйти, когда можно не работать, пить, бить, жить за её счёт? 15 июля должен был состояться развод, а он не хотел этого допустить. Уже слушание одно было — он просил примирения, но, естественно, получил отказ. Уже надоело нам смотреть, как он издевается над моей дочерью, — рассказала мама убитой.

Женщина отметила, что Тимур в 2011 году был осуждён условно за избиение супруги. Несмотря на это, пара примирилась и жила вместе дальше, хотя близкие женщины этого не одобряли. В мае 2019 года Тимур едва не задушил Оксану. После этого её родственники выгнали его из квартиры, а сама женщина хотела начать новую жизнь — сменила имидж, сделала ремонт.

— На него было заведено уголовное дело о покушении на убийство, он был под подпиской о невыезде, под следствием, — посетовала мама убитой.

Женщина настаивает на том, чтобы её зятя судили по статье "Преднамеренное убийство". По её словам, правоохранители игнорировали мольбы Оксаны, которая просила защитить себя от супруга.

— Дочь у меня была замечательная. Она была педагогом, воспитателем, заведующим детским садиком. Все в посёлке плакали, когда её провожали, — вспоминает она.

У Оксаны осталось трое детей, её дочь — инвалид по зрению. Десятилетнему сыну женщины, который стал свидетелем кровавой расправы над собственной мамой, ищут психолога. Мальчик напуган произошедшим и боится возвращения отца. Сейчас мать погибшей занимается оформлением опекунства над внуками.

— Это мои кровинки… Куда я их в детдом отдам. Хотелось бы только, чтобы ему по полной программе дали. Страшно! — поделилась женщина.

Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане мужчина насмерть забил многодетную мать топором.