Житель Урала на глазах у сына убил жену, которая подала на развод

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Фото © LIFE

В мае женщина решила начать новую жизнь, так как ей надоело тянуть на себе пьющего и неработающего мужа.

Житель Челябинской области Тимур убил свою супругу Оксану на глазах у сына. Пара находилась в процессе развода — женщина больше не хотела терпеть домашний террор.

Как рассказала Лайфу мама убитой Рамзия, подозреваемый подкараулил Оксану в подъезде и напал с ножом. Мать троих детей умерла до приезда врачей.

Удар был нанесён в аорту. Она просто истекла кровью моментально. Но скорая ехала долго, действительно. Около двух часов. Я не была там. Я, когда узнала обо всём, была в дороге, ехала как раз туда. Но очевидцы так говорят, — пояснила она.

<p>Оксана. Фото © LIFE</p>

По словам женщины, некоторое время назад её дочь решила развестись с супругом, который пил и нигде не работал. Мужа Оксана терпела десять лет.

Разве может такой клещ просто так уйти, когда можно не работать, пить, бить, жить за её счёт? 15 июля должен был состояться развод, а он не хотел этого допустить. Уже слушание одно было — он просил примирения, но, естественно, получил отказ. Уже надоело нам смотреть, как он издевается над моей дочерью, — рассказала мама убитой.

<p>Тимур и Оксана. Фото © LIFE</p>

Женщина отметила, что Тимур в 2011 году был осуждён условно за избиение супруги. Несмотря на это, пара примирилась и жила вместе дальше, хотя близкие женщины этого не одобряли. В мае 2019 года Тимур едва не задушил Оксану. После этого её родственники выгнали его из квартиры, а сама женщина хотела начать новую жизнь — сменила имидж, сделала ремонт.

На него было заведено уголовное дело о покушении на убийство, он был под подпиской о невыезде, под следствием, — посетовала мама убитой.

Женщина настаивает на том, чтобы её зятя судили по статье "Преднамеренное убийство". По её словам, правоохранители игнорировали мольбы Оксаны, которая просила защитить себя от супруга.

Дочь у меня была замечательная. Она была педагогом, воспитателем, заведующим детским садиком. Все в посёлке плакали, когда её провожали, — вспоминает она.

У Оксаны осталось трое детей, её дочь — инвалид по зрению. Десятилетнему сыну женщины, который стал свидетелем кровавой расправы над собственной мамой, ищут психолога. Мальчик напуган произошедшим и боится возвращения отца. Сейчас мать погибшей занимается оформлением опекунства над внуками.

Это мои кровинки… Куда я их в детдом отдам. Хотелось бы только, чтобы ему по полной программе дали. Страшно! — поделилась женщина.

Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане мужчина насмерть забил многодетную мать топором.

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