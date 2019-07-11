На Урале пожаловались на дорожные камеры, снимающие "любовниц" водителей

По мнению мэра Екатеринбурга, это поспособствует благополучию в семьях и станет эффективной борьбой с разводами.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил изменить режим работы дорожных камер так, чтобы в кадр не попадали сидящие в авто люди. По его словам, это нередко становилось причиной семейных ссор.

— "Письма счастья" с этим фото приходили по почте, и бывали скандалы, когда жёны видели незнакомых женщин рядом с мужем, — передаёт ZNAK слова Высокинского.

Основная задача таких камер, считает мэр, — фиксировать номера автомобилей. Поэтому на дорогах их нужно размещать так, чтобы был виден задний номер машины, а не люди в салоне.